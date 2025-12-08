"Золотий глобус-2026": усі номінанти на престижну кінопремію

Золотий глобус-2026 / © Associated Press

Голлівудська Асоціація іноземної преси оприлюднила список номінантів на премію «Золотий глобус-2026», церемонію якої проведуть 11 січня в Лос-Анджелесі.

Фаворитом перегонів став фільм «Одна битва за іншою», який отримав рекордні дев’ять номінацій, зокрема за режисуру Пола Томаса Андерсона, гру Леонардо Ді Капріо та Чейз Інфініті, а також одразу три номінації в категорії «актор другого плану». Не менш успішною стала стрічка «Сентиментальна цінність» з вісьмома номінаціями, а «Грішники» здобули сім.

У телевізійних категоріях лідирує «Білий Лотос», який отримав шість номінацій, серед них — найкращий драматичний серіал і відзнаки для акторського складу. Серіал «Юнацтво» претендує на пʼять нагород, а «Вбивства в одній будівлі» та «Розрив» — на чотири.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися зі списком фільмів і зірок, які незабаром поборються за статус найкращих.

Основні номінації "Золотого глобуса-2026"

Найкращий фільм — драма

«Франкенштейн»

«Гамнет»

«Це був лише нещасний випадок»

«Таємний агент»

«Сентиментальна цінність»

«Грішники»

Найкраща комедія або мюзикл

«Блакитний місяць»

«Буґонія»

«Одна битва за іншою»

«Марті Супрім. Геній комбінацій»

«Жодного вибору»

«Нова хвиля»

Найкращий анімаційний фільм

«Арко»

«Вбивця демонів: Замок Нескінченності»

«Еліо»

«K-POP: Мисливці на демонів»

«Маленька Амелі, або Характер дощу»

«Зоотрополіс 2»

Найкращий фільм іноземною мовою

«Це був лише нещасний випадок» — Франція

«Жодного вибору» — Південна Корея

«Таємний агент» — Бразилія

«Сентиментальна цінність» — Норвегія

«Сират» — Іспанія

«Голос Гінд Раджаб» — Туніс

Найкраща акторка — драма

Джессі Баклі («Гамнет»)

Дженніфер Лоуренс («Померти від кохання»)

Джулія Робертс («Після полювання»)

Ренате Рейнсве («Сентиментальна цінність»)

Тесса Томпсон («Гедда»)

Єва Віктор («Вибач, крихітко»)

Найкращий актор — драма

Джоел Едґертон («Потяг у снах»)

Двейн Джонсон («Незламний»)

Майкл Б. Джордан («Грішники»)

Оскар Айзек («Франкенштейн»)

Вагнер Моура («Таємний агент»)

Джеремі Аллен Вайт («Спрінґстін: Врятуй мене від невідомого»)

Найкраща акторка — комедія/мюзикл

Роуз Бірн («Я не залізна»)

Сінтія Еріво («Wicked: Чародійка. Частина 2»)

Кейт Гадсон («Пісня любові»)

Емма Стоун («Буґонія»)

Емма Стоун («Буґонія»)

Чейз Інфініті («Одна битва за іншою»)

Аманда Сейфрід («Заповіт Енн Лі»)

Найкращий актор — комедія/мюзикл

Тімоте Шаламе («Марті Супрім»)

Джордж Клуні («Джей Келлі»)

Леонардо Ді Капріо («Одна битва за іншою»)

Ітан Гоук («Блакитний місяць»)

Лі Бьон-хон («Жодного вибору»)

Джессі Племонс («Буґонія»)

Найкраща акторка другого плану

Емілі Блант («Незламний»)

Ель Феннінґ («Сентиментальна цінність»)

Аріана Ґранде («Wicked: Чародійка. Частина 2»)

Аріана Ґранде («Wicked: Чародійка. Частина 2»)

Інґа Ібсдоттер Ліллеаас («Сентиментальна цінність»)

Емі Медіґан («Зброя»)

Теяна Тейлор («Одна битва за іншою»)

Найкращий актор другого плану

Бенісіо дель Торо («Одна битва за іншою»)

Джейкоб Елорді («Франкенштейн»)

Пол Мескал («Гамнет»)

Шон Пенн («Одна битва за іншою»)

Адам Сендлер («Джей Келлі»)

Стеллан Скарсґорд («Сентиментальна цінність»)

Найкращий режисер

Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»)

Раян Куґлер («Грішники»)

Ґільєрмо дель Торо («Франкенштейн»)

Джафар Панахі («Це був лише нещасний випадок»)

Йоакім Трієр («Сентиментальна цінність»)

Хлоя Чжао («Гамнет»)

Найкращий сценарій

Пол Томас Андерсон («Одна битва за іншою»)

Рональд Бронстайн, Джош Сафтді («Марті Супрім»)

Раян Куґлер («Грішники»)

Джафар Панахі («Це був лише нещасний випадок»)

Ескіль Воґт, Йоакім Трієр («Сентиментальна цінність»)

Хлоя Чжао, Меґґі О’Фаррелл («Гамнет»)

Найкраща музика

Александр Деспла («Франкенштейн»)

Людвіг Ґоранссон («Грішники»)

Джонні Ґрінвуд («Одна битва за іншою»)

Кандін Рай («Сірат»)

Макс Ріхтер («Гамнет»)

Ганс Циммер («Формула-1»)

Найкраща пісня

«Dream as One» — Avatar: Fire and Ash

«Golden» — K-POP Demon Hunters

«I Lied to You» — Грішники

«No Place Like Home» — Wicked: For Good

«The Girl in the Bubble» — Wicked: For Good

«Train Dreams» — Сновидіння потягу

Церемонія “Золотого глобуса” стане першою великою подією наступного 2026 року. Ведучою вдруге виступить комікеса та акторка Ніккі Глейзер.