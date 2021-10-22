Зона племен і закон честі пуштунів: що покажуть в останній серії "Світу навиворіт" про Пакистан

Команді вдалося зняти ексклюзивні кадри.

23 жовтня о 18:30 на телеканалі 1+1 покажуть завершальну серію "Світу навиворіт" про Пакистан.

Дмитро Комаров докладно розповість про життя найбільшого племінного народу у світі - пуштунів і побуває в "зоні племен" на кордоні з Афганістаном.

Пуштунів здавна вважали войовничим плем'ям. Сьогодні вони живуть в сучасних містах, але як і раніше беззастережно йдуть власним "законом честі" - Пуштунвалі. За його порушення тут не садять в тюрму, а навіть можуть убити. Головні правила справжнього пуштуна включають почуття власної гідності, національну гордість, добре ім'я, віру, завзятість, рівність і бадаль. Останній пункт дуже важливий для цього племені, попри те, що є досить спірним для людини з сучасним світоглядом.

"Бадаль - це компенсація або помста. Грубо кажучи око за око, зуб за зуб. Можливість вершити суд без участі державної влади, ухвалювати рішення, зібравшись старійшинами і виносячи вердикт: хто правий, хто винен. Тут досі існує кровна помста. І якщо в якійсь родині когось вбили, суд старійшин може ухвалити рішення, що потрібно вбити членів сім'ї вбивці. Ось такі закони суспільства існують і в наші дні", - розповів Дмитро Комаров.

пресслужба каналу "1+1"

Прикладом того, наскільки важливі ці закони для пуштунів, є так звана "зона племен". Вона розташована на кордоні з Афганістаном. Тут проходить стратегічно важливий шлях через гори з Пакистану в інші країни - Хайберський прохід. Тому століттями цю землю намагалися захопити різні армії світу. Пакистану вдалося приєднати їх до своєї території лише 2018 року. Однак відносини між урядом і місцевими кланами все ще залишаються напруженими. Уряд намагається встановити повний контроль, але досі є частина "зони племен", де місцеві люди живуть за своїми правилами.

Команді "Світу навиворіт" вдалося побувати в цьому регіоні до Афганської кризи 2021 року і зняти ексклюзивні кадри. Постійні конфлікти і необхідність захищати свої домівки сформували войовничу культуру пуштунів. Тому у кожного місцевого жителя є зброя, і вона тут - предмет гордості.

пресслужба каналу "1+1"

У столиці пуштунів, місті Пешавар, Дмитро Комаров вирушить до цеху збройового виробництва. Кажуть, що на руках у жителів Пакистану є близько 44 млн одиниць зброї. Його роблять не лише на великих підприємствах, але і в підсобних приміщеннях. На таких виробництвах можна побачити і дорослих чоловіків, і маленьких хлопчиків. Управлятися зі зброєю пуштунів вчать ще з малих років, тому багато хто з них замість школи навчаються збройної справи. У невеликих майстерень відновлюють стару зброю і створюють нову, роблячи точні копії відомих іноземних моделей у величезних кількостях.

Дмитро Комаров побуває на такому виробництві і покаже унікальні кадри, зняти які практично неможливо. Телеглядачі не лише побачать такий цех зсередини, але і почують драматичну історію торговця зброєю, якому довелося ризикнути життям власної доньки. Телеведучий розповість, хто ці люди, які виробляють тисячі одиниць зброї щомісяця, як вони ставляться до своєї роботи і що приховують під маскою суворих воїнів.

пресслужба каналу "1+1"

Попри небезпеку деяких регіонів Пакистану і культурні відмінності, Дмитро Комаров зазначив, що в цій країні є міста, куди можна приїжджати туристам.

"Вперше мої очікування від країни і те, що я про неї читав у ЗМІ, взагалі не збіглися з реальністю. У Пакистані я зустрів приголомшливих людей і відкрив для себе нове супертуристичний особливий напрямок. Це країна для мандрівників, які хочуть бути "першовідкривачами", і побачити те, що не продається в "пакетних турах". Небезпечно? Так, таких місць чимало. Друзі, вас швидше за все і не пустять в найнебезпечніші місця, де нас особливо охороняли. Але є хороша новина: в Ісламабад, Хунзу і Лахор можна їхати без охорони. Я б назвав ці місця золотим туристичним трикутником Пакистану. За вами обов'язково наглядатимуть спецслужби, хоча ви цього навіть не помітите. І це добре. Робота спецслужб в цій країні - ваша безпека", - поділився Дмитро.

Правила життя пуштунів, небезпечна "зона племен" і секретна сторона міста Пешавар - дивіться в завершальному випуску "Світу навиворіт" про Пакистан завтра о 18:30 на 1+1.

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