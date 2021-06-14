Зосереджений Джанлука Ваккі замилував відео першого купання 6-місячної донечки в басейні

Зірковий татусь неабияк хвилювався за малечу.
Італійський бізнесмен, зірка Instagram Джанлука Ваккі замилував фанатів зворушливим відео із 6-місячною донечкою.
У фотоблогу 53-річний "мільйонер-танцівник" запостив ролик, на якому вперше купає Блу Єрусалиму в басейні. Знаменитість неабияк хвилювався та обережно тримав крихітку на руках, тоді як дівчинка була захоплена від нового досвіду.
"Твій перший контакт з басейном ще раз показав мені, що ти як твій тато. Я люблю тебе з кожним днем все більше, моя маленька принцесо", – написав Джанлука.
У коментарях зворушені юзери не стримали емоцій та залишили купу теплих слів.
- Як зворушливо
- Вона неймовірна
- Це так мило
- Красуня
Нагадаємо, раніше Джанлука Ваккі замилував енергійною сальсою з крихітною донечкою на руках. Бізнесмен вперше запалив на камеру з Блу Єрусалимою.