Зосереджений Джанлука Ваккі замилував відео першого купання 6-місячної донечки в басейні

Зірковий татусь неабияк хвилювався за малечу.

Італійський бізнесмен, зірка Instagram Джанлука Ваккі замилував фанатів зворушливим відео із 6-місячною донечкою.

У фотоблогу 53-річний "мільйонер-танцівник" запостив ролик, на якому вперше купає Блу Єрусалиму в басейні. Знаменитість неабияк хвилювався та обережно тримав крихітку на руках, тоді як дівчинка була захоплена від нового досвіду.

"Твій перший контакт з басейном ще раз показав мені, що ти як твій тато. Я люблю тебе з кожним днем все більше, моя маленька принцесо", – написав Джанлука.

У коментарях зворушені юзери не стримали емоцій та залишили купу теплих слів.

Як зворушливо

Вона неймовірна

Це так мило

Красуня

Нагадаємо, раніше Джанлука Ваккі замилував енергійною сальсою з крихітною донечкою на руках. Бізнесмен вперше запалив на камеру з Блу Єрусалимою.

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