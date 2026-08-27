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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
724
Час на прочитання
2 хв

"Зовсім забули, що є свобода": Потап і Настя видали неоднозначний жарт про мову і розлютили Мережу

Потап і Настя відзначились новою витівкою. Скандальний дует пожартував про мову та свободу, але у Мережі це не оцінили.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/realpotap

Продюсер та репер Потап і співачка Настя Каменських розлютили обурливим жартом про мову та свободу.

Зокрема, скандальний дует опублікував новий ролик в Instagram. Відео складалось із двох кадрів. На першому артисти робили вигляд, ніби корчаться від болю. Разом із тим вони з насмішкою «перепрошували» за те, що спілкуються російською мовою. А далі на відео вони додали, що є таке поняття як «свобода». При цьому на другому кадрі ролику Потап і Настя Каменських позували на яхті.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

«Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що розмовляємо російською мовою. Ми зовсім забули, що є таке поняття як свобода», — видав скандальний дует.

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Потап і Настя Каменських / © instagram.com/potapinastya_official

Однак у Мережі не оцінили такого вчинку Потапа і Насті. Обурені користувачі зазначили, що таким чином дует ніби насміхається з України та українців у цілому. Також дуету дорікнули, що публікувати таке, коли в країні війна — це верх цинізму.

  • Жах…виглядає як відкрита, нагла, зверхня насмішка над всією Україною!

  • Це занадто, коли на Батьківщині йде така страшенна війна…Навіщо таке постити…

  • Це не вияв свободи у вашому випадку, а маразм. У вас немає почуття такту. Усе життя хайпували і далі продовжуєте робити це.

  • Ви забули про головне — гідність! Надіюсь, ви не забудете здати паспорт України, адже саме він надає вам можливість насолоджуватись свободою!

Нагадаємо, Потап і Настя зараз перебувають за кордоном. Виконавці останнім часом постійно опиняються в епіцентрах скандалів. Зокрема, вони співають російською, були помічені у компанії росіян та видають різні цинічні заяви. Нещодавно Потап і Настя взагалі спантеличили умовою повернення до Києва і поглузували з проїзду в метро по вісім гривень.

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