Зої Кравіц та Гаррі Стайлс / © Associated Press

Американська акторка Зої Кравіц виходить заміж за британського співака Гаррі Стайлса.

Принаймні такими заголовками рясніє західна преса. Як пише видання The Sun, пару почали підозрювали в заручинах. Такі плітки виникли не на порожньому місці. Зокрема, папараці заскочили їх у Лондоні за поцілунками. Звісно ж, така романтика привернула увагу прихильників. Проте пильні фани запримітили зовсім інше.

До слова, на безіменному пальці 37-річної Зої Кравіц красувалася каблучка з чималим діамантом, яка вже ну дуже нагадувала обручку. Така символічна прикраса на ручці акторки й спровокувала чутки, що 32-річний Гаррі Стайлс освідчився їй.

Гаррі Стайлс та Зої Кравіц / © Getty Images

Самі ж закохані не підтверджують ці плітки, але й не спростовують. Пара взагалі не з тих, хто охоче відкриває подробиці особистого життя. Про їхній роман активно почали писати влітку 2025 року. Знаменитості утримувалися від коментарів, але показували свої почуття на публіці.

Зазначимо, якщо інформація про заручини Гаррі Стайлса та Зої Кравіц виявиться правдивою, то для співака цей шлюб буде першим. А от акторка раніше вже була заміжня. Першим чоловіком Кравіц став актор Карл Глусман, з яким вона зіграла весілля влітку 2019 року, але вже взимку 2020-го подала на розлучення.

Нагадаємо, нещодавно зірка “Гаррі Поттера”, британська акторка Джессі Кейв заручилася зі своїм бойфрендом. Пара вирішила укласти шлюб після 12 років стосунків і народження чотирьох дітей.