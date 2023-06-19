Зрадливий ексчоловік Шакіри Жерар Піке планує весілля з молодою коханкою – ЗМІ

Ексчоловік колумбійської співачки Шакіри, іспанський футболіст Жерар Піке планує одружитися з 24-річною Кларою Чіа, з якою зраджував колишній дружині.

Про це виданню Daily Mail розповіло джерело, близьке до оточення спортсмена. Як зазначається, пара планує зіграти весілля найближчим часом. Піке та Клара вже прийняли це важливе рішення.

Як стверджує видання, футболіст збирається освідчитися новій коханій на весіллі брата Марка, яке відбудеться 24 червня.

Жерар Піке з новою дівчиною / Фото: instagram.com/3gerardpique

"Жерар Піке і Клара Чіа збираються одружитися. Колишній футболіст і його дівчина прийняли це дуже важливе рішення. Вони також обрали ідеальний момент, щоб оприлюднити гарну новину. Оголошення буде зроблено в іншу важливу дату для Піке, весілля його брата Марка, який збирається одружитися 24 червня", - розповів інсайдер.

Тим часом чутки довкола особистого життя Шакіри теж набирають обертів. Подейкують, що артистка закрутила роман з автогонщиком "Формули-1" Льюїсом Гемілтоном. Парочка нібито наразі перебуває на ранній стадії стосунків та ближче знайомиться одне з одним.

Шакіра та Льюїс Гемілтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Шакіра та Жерар Піке розійшлися у червні 2022 року після 11 років стосунків. Причиною цього стали численні зради з боку футболіста. Артистка випадково дізналася про роман чоловіка з іншою та пішла від нього. Тим часом Піке почав офіційно зустрічатися з коханкою Кларою Чіа.

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