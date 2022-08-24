Зрадливого чоловіка Шакіри заскочили за палкими поцілунками з 23-річною копією співачки

Так, Мережею ширяться фото та відео, на яких колишній чоловік Шакіри Жерар Піке запалює на одному з заходів зі своєю новою обраницею.

Серцем велелюбного Піке заволоділа 23-річна Клара Чіа, яка є молодою копією Шакіри.

Подейкують, що саме через неї футболіст покинув артистку. Жерар познайомився з молодичкою в одному з нічних клубів, де та працювала офіціанткою. І нібито закохався з першого погляду.

Пізніше Піке влаштував молоду пасію до однієї зі своїх компаній піарницею. Ширяться чутки, що поки Шакіра була з двома їхніми маленькими синами вдома, зрадливий Піке приємно проводив час на роботі.

А якось футболіст привів нову обраницю додому, а Шакіра повернулася раніше часу і про все дізналася. Подейкують, що Піке налаштований щодо Чіа серйозно і вже познайомив її з батьками та своїми дітьми від Шакіри.

Нагадаємо, в червні Шакіра повідомила, що після 12 років шлюбу розлучається зі своїм партнером Жераром Піке. Подейкують, що розірвати стосунки з 35-річним благовірним 45-річна Шакіра вирішила після того, як дізналася про його численні зради.

Шакіра та Жерар Піке / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Шакіра та Жерар Піке були разом від 2001 року. За цей час у пари народилося двоє синів – 9-річний Мілан та 7-річний Саша.

Читайте також: