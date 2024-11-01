Зрадниці Ані Лорак відмовили в громадянстві РФ: блогер розповів про серйозні проблеми у співачки

Скандальна співачка-зрадниця Ані Лорак у Росії постала перед серйозними проблемами.

Принаймні саме так стверджує блогер Богдан Беспалов із посиланням на власні джерела. За його інформацією, Росія відхилила заяву скандальної Лорак на громадянство. Сталося це нібито через проблеми в співачки з фінансами та через рідного брата, який перебуває в Україні і про діяльність якого вона набрехала.

"Україна дозволила Кароліні продовжити свій патент на власний псевдонім ще на 10 років. Заяву на російське громадянство їй відхилили, але там є ще час на розгляд. У неї проблеми через фінансові махінації, плюс брат, очима РФ, ненадійний, і вона збрехала в заяві на російське громадянство про рід його діяльності", - стверджує Беспалов.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Наразі артистка, за інформацією блогера, стикнулась з тим, що не може мати бізнес в РФ на власне ім'я, адже від неї не приймають заявок. Тож, скандальна співачка нібито хоче отримати громадянство Ізраїлю або ж посвідку на проживання в європейській країні.

"Вона в Росії вже не може мати бізнес на власне ім'я. Від неї просто не приймають заяви, тільки ІП як для іноземців з підвищеним відсотком податків. Вона брала консультацію як отримати громадянство Ізраїлю. Зараз вона хоче отримати посвідку на проживання в Іспанії", - додав Беспалов.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак давала інтерв'ю російському актору-путіністу Станіславу Ярушину, в ході якого випадково заговорила українською. Коли співачка усвідомила, що зробила, то просто посміялася з цього.

Зрадниця Ані Лорак випадково заговорила з пропагандистами українською

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