Зрадниці Maruv неочікувано почали дякувати за "допомогу" ЗСУ: "Ви з Ані Лорак – молодці"

Зі співачки-зрадниці Ганни Корсун, більш відомої як Maruv, почали активно глузувати та дякувати їй за фінансову "допомогу" ЗСУ.

Першим почав глузувати зі скандальної виконавиці активіст Сергій Стерненко. Він у Twitter (а нині Х) запитав у Maruv, чи допоможе вона з донатом на ЗСУ. Реакція артистки була різкою, вона заблокувала Стерненка у соцмережі.

"Так, Ганна Корсун на дрони скидатись не хоче, на відміну від Кароліни. Значить купимо їй окремий дрон", - пожартував активіст.

З Maruv поглузували в Мережі / Фото: із соцмереж

Тим часом українці у Facebook Корсун почали їй дякувати за допомогу ЗСУ. Вони із сарказмом писали, що Ганна молодець, що переказує такі великі донати.

"Дякую, що хоч і під суспільним тиском, але прийняла правильний бік. Твої перші обережні донати доволі щедрі - 3 млн грн у фонд "Повернись живим" - це щось. Ви з Ані Лорак - молодці! Слава Україні! Ще раз дуже щиро дякуємо тобі за твій особистий дрон! Ти ж наша українка, хоча і соромишся цього, дурна!" – із сарказмом писали користувачі.

З Maruv поглузували в Мережі / Фото: із соцмереж

До слова, раніше так само глузували зі зрадниці Ані Лорак. Ба більше, у Мережі навіть вигадали її особистий фонд помсти. Через такі жарти у Росії Лорак було несолодко. Її почали хейтити, концерти співачки скасовували, а відповідні органи перевіряли артистку на предмет допомоги ЗСУ та дискредитації російської армії. Самій же Лорак доводилося постійно виправдовуватися.

Читайте також: