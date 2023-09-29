Співачка-зрадниця Ані Лорак на свій 45-річний ювілей вигадала дати у столиці країни-терористки Росії Москві концерт.

28 вересня запроданка, яка мовчить про війну в рідній Україні і продовжує трястися над кривавими російськими рублями, розважаючи росіян, долучила до цієї справи ще й 12-річну доньку Софію.

Лорак під час свого концерту у Москві вивела дівчину на сцену. Перед російськими загарбниками Софія з'явилася у чорній сукні міді, вона радо танцювала і співала з мамою на сцені, усміхалася та махала глядацькій залі.

Ані Лорак на концерті у Москві вивела 12-річну доньку на сцену

Як відомо, Софія донька Ані Лорак від ексчоловіка, турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу. Після початку повномасштабної війни Мурат залишився жити в Україні, підтримує нашу країну як може і відкрито засуджує терористку Росію. Іноді Софія бачиться з батьком. Наприклад, влітку вони провели час з новою дружиною Мурата, її донькою та з Софією на батьківщині Налчаджиоглу в Туреччині.

Ані Лорак з донькою

Втім, більшість часу Софія живе разом з мамою у Москві, де навчається в російській школі, росте в тому середовищі, відвідує там сценічну школу і планує у майбутньому стати артисткою.

Нагадаємо, що днями Ані Лорак заявила, що фінансує депортацію дітей з України до Росії. Запроданка сказала, що частину грошей зі свого московського концерту передасть до російського фонду, який "опікується дітьми-біженцями" з Запорізької області і Донбасу. Втім, діти не можуть прийняти рішення про те, щоб виїхати кудись. Відповідно країна-терористка Росія насильно їх вивозить до РФ.

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