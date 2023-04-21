Зрадниця Ані Лорак натякнула на таємні заручини з одруженим коханцем

Артистка-утікачка Ані Лорак натякнула, що обручилася зі своїм нинішнім обранцем, "духовним наставником" Ісааком Віджраку.

На своїй сторінці в Instagram співачка поділилася новою світлиною зі звукозаписувальної студії, де записувала черговий російськомовний трек. На безіменному пальці правої руки у Лорак користувачі Мережі побачили золоту обручку.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

До цього артистка не носила подібну прикрасу, тим паче, що на цій руці. Тож у Мережі почали ширитися чутки про новий етап у стосунках Лорак та Ісаака.

Однак про шлюб пари говорити зарано, адже, як було відомо, обранець Лорак досі офіційно одружений. Подейкують, що йог не поспішає розлучатися з попередньою дружиною та разом з нею виховує маленьку дитину. Тож поки горе-співачка залишається у коханках.

Статус свого обранця Лорак також не коментує. Зате ганебні інтерв'ю запроданка роздає охоче. Нещодавно зрадниця знову з'явилася у росії та дала інтерв'ю, в якому не змогла зібрати думки до купи та назвати війну війною.

Після підлої розмови Лорак осудили та зробили її справжнім посміховиськом. "Змістовне" інтерв'ю зрадниці розлетілося на меми. Так, наприклад, зірка українського дубляжу "взірвала" Мережу пародією на промову Лорак.

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