Зрадниця Ані Лорак назвала себе "найтитулованішою співачкою України" задля виступу в Німеччині

Зрадниця Ані Лорак згадала, що вона родом з України.

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, українці чекали на підтримку від співачки Ані Лорак. Виконавиця ж вирішила стати на бік країни-агресорки.

Утім, кар'єра Ані Лорак і в Росії пішла на спад, адже там її концерти почали "скасовувати". Тож співачка, схоже, вирішила будувати кар'єру за кордоном. Зокрема, Лорак запланувала дати концерти в Німеччині та Чехії. Та в анонсі до виступу знаменитість згадала, що вона українка. Так, зрадниця Ані Лорак назвала себе "найтитулованішою українською співачкою" та "народною артисткою України".

Українці обурилися такою заявою співачки. Зокрема, у своєму Twitter блогер Віталій Гордієнко зазначив, що зрадниця "швидко перевзулася".

Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині.

Тепер вона «найтитулованіших українська співачка»



Маємо ідеї що з цим робити? pic.twitter.com/Z6UF4QPUHX — Віталій Гордієнко (@HordiienkoZK) September 12, 2022

"Ані Лорак швидко перевзулась для туру в Німеччині. Тепер вона "найтитулованіших українська співачка". Маємо ідеї, що з цим робити?" – обурився блогер.

До слова, Гордієнко закликав позбавити зрадницю Ані Лорак всіх звань і титулів, якими її нагородили в Україні. Окрім цього, блогер запропонував українцям, які нині перебувають у Чехії та Німеччині, протестувати проти концертів Ані Лорак.

"Українці у Чехії та Німеччині, закликаю вас організувати акції протесту під її концертами. А відповідне міністерство в Україні закликаю позбавити всіх звань і титулів співачку Ані Лорак", - закликав Віталій.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Ані Лорак жодного слова не сказала про війну. Натомість вона вирішила залишитися в РФ та продовжила спілкуватися з артистами-путіністами, які підтримують вбивства українців.

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