Зрадниця Ані Лорак неочікувано відреагувала на смерть свого друга-українця

Артистка заговорила про смерть Яна Табачника і подякувала йому за "все".

Співачка-зрадниця Ані Лорак неочікувано відреагувала на смерть свого друга, народного артиста України Яна Табачника.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка-мовчунка, яка розважає російських окупантів і продовжує жити в РФ, запостила відео, де постала ще 17-річною. Тоді Табачник запросив її виступити на своєму шоу "Честь маю запросити" в Одесі, датоване 1995 роком. В архівному ролику Табачник говорить, що "хоче представити свою землячку, незвичайне молоде дарування".

Зазначимо, що на старті кар'єри, Табачник посприяв популярності Лорак. Тож зрадниця порахувала своїм обов'язком подякувати старому другу за "все".

"Ян Табачник. Дякую за все. Світла пам'ять", - написала під відео Лорак і супроводила його смайлом у вигляді розбитого серця.

Ані Лорак відреагувала на смерть Народного артиста України Яна Табачника

Зауважимо, що Ян Табачник був відомим акордеоністом та гастролював на пострадянському просторі та на Заході. Він товаришував з другим президентом України Леонідом Кучмою та активно за нього агітував 1999 року. 2006 року став депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів". У 2013 році він активно підтримував Януковича, якого назвав "українським Мойсеєм".

Нагадаємо, що Ян Табачник помер 11 вересня у 79-річному віці від раку легень.

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