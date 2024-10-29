Зрадниця Ані Лорак перед пропагандистами заговорила українською і цинічно посміялася з цього

Співачка-зрадниця Ані Лорак продовжує активно підігравати російській пропаганді та розважати росіян, попри війну в Україні.

Цього разу вона дала інтерв'ю російському акторові-путіністу Станіславу Ярушину, який підтримує вторгнення РФ, загарбницьку політику путіна та окупацію українських земель. Вочевидь, Ані Лорак ці факти не хвилюють, тож вона залюбки з ним спілкувалася.

Однак у ході їхньої розмови співачка-зрадниця чи то через неосвіченість, чи то згадала своє коріння, але випадково почала говорити українською. Так, замість російського слова "купец", скандальна співачка видала "покупець".

"Это о чем говорит? О том говорит, что на каждый товар будет свой "покупець", – видала Ані Лорак.

Зрадниця Ані Лорак випадково заговорила з пропагандистами українською

Пропагандист Ярушин одразу вказав на помилку та почав кепкувати з цього. Лорак теж усвідомила, що сказала не те слово, та почала цинічно сміятися з жартів путініста.

Зазначимо, Ані Лорак живе в Росії, розважає росіян та заробляє там криваві рублі. Вторгнення РФ до України не змінило думку співачки про країну-агресорку. За проросійську позицію у жовтні 2022 року скандальна артистка опинилася під санкціями від РНБО. Ані Лорак за мовчазну підтримку війни неодноразово стикалась з осудом. Нещодавно співачка Катерина Бужинська різко висловилася про зрадницю та засудила її позицію.

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