Зрадниця Ані Лорак вирізнилася цинічним вчинком у день обстрілу росіянами Києва

Війна в Україні не стала на заваді скандальній виконавиці проводити час із росіянами на світському заході.
Співачка-зрадниця Ані Лорак у день обстрілу Києва порозважалася з росіянами на світському заході.
Зокрема, одіозна виконавиця засвітилася на дні народження російської пропагандистки Альони Жигалової, яка публічно підтримує вторгнення Росії до України.
Окрім того, на світському заході було присутньо чимало інших російських зірок, які підтримали війну та радіють окупації українських земель. Скандальній співачці, рідні якої нині перебувають в Україні та потерпають від обстрілів, не стало на заваді розважатися з путіністами.
До речі, на день народження Лорак прийшла не сама. Компанію їй склав бойфренд-іноземець, "духовний наставник" Ісаак Віджраку, з яким зрадниця демонструвала почуття на публіці.
Нагадаємо, скандальна Ані Лорак, попри російське вторгнення до України, залишилася в Росії, мовчить про війну, заробляє там криваві рублі та залюбки відвідує світські заходи із путіністами. На такі вечірки іноді одіозна виконавиця бере свою доньку. Нещодавно Лорак спантеличила зовнішнім виглядом 12-річної Софії.
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