Зрадниця Ані Лорак вирізнилася цинічним вчинком у день обстрілу росіянами Києва

Війна в Україні не стала на заваді скандальній виконавиці проводити час із росіянами на світському заході.

Співачка-зрадниця Ані Лорак у день обстрілу Києва порозважалася з росіянами на світському заході.

Зокрема, одіозна виконавиця засвітилася на дні народження російської пропагандистки Альони Жигалової, яка публічно підтримує вторгнення Росії до України.

Ані Лорак на дні народженні російської пропагандистки / Фото: скриншот з відео

Окрім того, на світському заході було присутньо чимало інших російських зірок, які підтримали війну та радіють окупації українських земель. Скандальній співачці, рідні якої нині перебувають в Україні та потерпають від обстрілів, не стало на заваді розважатися з путіністами.

Ані Лорак на дні народженні російської пропагандистки / Фото: скриншот з відео

До речі, на день народження Лорак прийшла не сама. Компанію їй склав бойфренд-іноземець, "духовний наставник" Ісаак Віджраку, з яким зрадниця демонструвала почуття на публіці.

Ані Лорак на дні народженні російської пропагандистки / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, скандальна Ані Лорак, попри російське вторгнення до України, залишилася в Росії, мовчить про війну, заробляє там криваві рублі та залюбки відвідує світські заходи із путіністами. На такі вечірки іноді одіозна виконавиця бере свою доньку. Нещодавно Лорак спантеличила зовнішнім виглядом 12-річної Софії.

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