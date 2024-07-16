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Зрадниця Ані Лорак після масованих обстрілів Росією України обурила цинічною заявою про мир

Зрадниця Ані Лорак після масованих обстрілів Росією України обурила цинічною заявою про мир

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

У своїх заявах скандальна виконавиця забула нагадати про жахливу війну, яку в її рідній країні розв'язала РФ.

Співачка-зрадниця Ані Лорак після масованих обстрілів Росією України видала цинічну заяву про мир у всьому світі.

Так, артистка перебувала в Білорусі, звідки в лютому 2022 року окупанти розпочали вторгнення на північ України. Там скандальна виконавиця виступила на одному з фестивалів, де, звичайно ж, розважала глядачів російськими піснями.

Після концерту Ані Лорак встигла поспілкуватися з пропагандистами, з якими поділилася своєю найзаповітнішою мрією. Виявляється, скандальна співачка мріє про мир у всьому світі. Щоправда, Лорак забула вказати, що Росія в її рідній країні розв'язала жахливу війну та щодня вбиває невинних людей. Очевидно, кроваві рублі для зрадниці виявилися важливішими, аніж мир.

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

"Я хочу, щоб мир був у всьому світі! Це моя мрія. Щоб діти були здорові, щоб моя матуся була жива. Цього року я поховала татка. Тепер я мрію, щоб матуся була зі мною багато років. Щоб усі батьки були живі. Я мрію про прості мрії", - видала скандальна виконавиця.

Зрадниця зробила цинічну заяву саме після того, як Росія масовано обстрілювала Україну ракетами та безпілотниками. Зокрема, тиждень тому РФ завдала ракетного удару по найбільшій в країні дитячій лікарні "Охматдит" та зруйнувала один із корпусів. На жаль, внаслідок обстрілу були жертви та постраждалі.

Нагадаємо, раніше про себе нагадувала ще одна "голубка миру" – зрадниця Таїсія Повалій. Скандальна виконавиця згадала свої поїздки до окупованого Луганська та розмріялася про концерт у Києві.

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