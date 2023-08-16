Зрадниця Ані Лорак після скасування концертів знайшла цинічний спосіб, як заробляти криваві рублі

Співачка-зрадниця Ані Лорак після скасування низки концертів знайшла новий цинічний спосіб, як заробляти криваві рублі.

Виконавиця пішла працювати на один із російських телеканалів, яке запускає шоу-талантів. Скандальна співачка ж стала журі проєкту. Зрадниця Лорак разом з артистами-путіністами Олексієм Воробйовим, Люсею Чеботіною та Ігорем Крутим, які славляться своєю підтримкою війни в Україні та палко розхвалюють політику путіна, буде розважати росіян.

Загалом, скандальна співачка стала суддею вокального шоу. Свої співочі таланти будуть демонструвати діти, які лишилися без батьків. Що цинічно, від першого дня війни в України російські окупанти вбивають невинних українських дітей, лишають їх сиротами,або в взагалі депортують до РФ.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

На появу співачки-зрадниці на російському телеканалі з обуренням відреагувала не лише українці, а й росіяни. Однак якщо ж в Україні шоковані, що Лорак байдуже на рідну країну та вбивства невинних людей, то в жителів країни-агресорки істерика, що виконавиця не розхвалює на кожному кроці злочини російських окупантів.

Нагадаємо, останнім часом у зрадниці Ані Лорак справи йдуть кепсько. Артистці зривають концерти за кордоном та в Росії. Нещодавно виступ зрадниці у Туреччині бойкотували. Щоб хоч якось лишатися на плаву, зрадниця дає інтерв'ю пропагандистам, де жаліється на українців, та влаштовується працювати на телеканали.

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