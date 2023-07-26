Зрадниця Ані Лорак, попри бойкот українців, таки виступила в Туреччині

Співачка-зрадниця Ані Лорак, якій напередодні українська громада в Туреччині зуміла зірвати концерт у місті Анталія, все ж дала концерт.

Щоправда, відбувся він уже в іншому місті – Белеку. Артистка, яка підтримує вбивство російськими окупантами українського народу і мовчить про вторгнення рф до рідної країни, знайшла спосіб заробити гроші в Туреччині.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Про свій виступ у місті Белек артистка-мовчунка розповіла в Instagram. Вона виступила в синій мінісукні, яка підкреслила зайву вагу, яку Лорак останнім часом набрала. Очікувано, Лорак співала російськомовні пісні, а присутні в залі підспівували запроданці, з чого можна зробити висновок, що її прийшли послухати росіяни, які наразі перебувають у Туреччині.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що днями Ані Лорак зібралася в тур містами Туреччини. Проте завдяки клопотанню українській громаді запроданці скасували концерт у місті Анталія, який вона мала відіграти 29 липня.

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