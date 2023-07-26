Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зрадниця Ані Лорак, попри бойкот українців, таки виступила в Туреччині

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1278
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зрадниця Ані Лорак, попри бойкот українців, таки виступила в Туреччині

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Українська громада зуміла зірвати мовчунці виступ в Анталії.

Співачка-зрадниця Ані Лорак, якій напередодні українська громада в Туреччині зуміла зірвати концерт у місті Анталія, все ж дала концерт.

Щоправда, відбувся він уже в іншому місті – Белеку. Артистка, яка підтримує вбивство російськими окупантами українського народу і мовчить про вторгнення рф до рідної країни, знайшла спосіб заробити гроші в Туреччині.

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Про свій виступ у місті Белек артистка-мовчунка розповіла в Instagram. Вона виступила в синій мінісукні, яка підкреслила зайву вагу, яку Лорак останнім часом набрала. Очікувано, Лорак співала російськомовні пісні, а присутні в залі підспівували запроданці, з чого можна зробити висновок, що її прийшли послухати росіяни, які наразі перебувають у Туреччині.

Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak
Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak
Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak
Ані Лорак / © instagram.com/anilorak
Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, що днями Ані Лорак зібралася в тур містами Туреччини. Проте завдяки клопотанню українській громаді запроданці скасували концерт у місті Анталія, який вона мала відіграти 29 липня.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1278
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація