Зрадниця Ані Лорак привела 12-річну доньку на захід у Москві і спантеличила її виглядом

Співачка-зрадниця Ані Лорак вивела свою 12-річну доньку Софію від турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу на світський захід у Москві.

І поки батько дівчини засуджує повномасштабне вторгнення РФ, і маючи змогу поїхати до Туреччини, продовжує жити в Україні, сама ж Софія разом з мамою розважається на вечірках у Москві.

Днями Лорак з донькою відвідали допрем'єрний показ однієї з кінострічок у російській столиці. Фото з заходу Софія поділилася в Instagram. На кадрах родички позують на тлі банерів з рекламою фільму. Лорак позує у костюмі, в той час як 12-річна Софія була вдягнена у чорну спідницю, білу сорочку, чорний корсет і краватку такого ж кольору.

Ані Лорак з донькою на заході у Москві / Фото: instagram.com/sonchiks.off

Ані Лорак з донькою на заході у Москві / Фото: instagram.com/sonchiks.off

Тим часом юзери, побачивши ці фото, були дещо приголомшені зовнішнім виглядом Софії:

На тата схожа! Мама мініатюрна, а донька пряма велика!

Більше мами стала вже

Вони обидві такі різні

Нагадаємо, що не так давно донька Ані Лорак провела час з батьком Муратом Налчаджиоглу на його батьківщині у Туреччині. Там Мурат зробив операцію, а також оговтувався після розставання з другою дружиною, візажисткою Лілією.

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