Зрадниця Ані Лорак стала посміховиськом на російському телебаченні

У Мережі висміяли зовнішній вигляд скандальної співачки.
Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка під час війни в Україні розважає росіян, вчергове стала предметом насмішок.
Цього разу користувачі висміяли зовнішній вигляд скандальної виконавиці. Зокрема, на одному з шоу на російському пропагандистському телебаченні артистка-зрадниця показалася в дивакуватому образі. Якщо вбрання Лорак особливо не коментували, то дивакувату зачіску та макіяж висміяли.
Стилісти зробили співачці дивний об'єм чубчика, через що вона мала дивний та комічний вигляд. Окрім того, макіяж додав Лорак зайвої ваги. У коментарях під випуском шоу, де скандальна співачка працює суддею та заробляє криваві рублі, полилося чимало насмішок у бік артистки. Лорак писали, що вона має недолугий вигляд, який з кожною появою на шоу стає все гіршим і гіршим.
Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак пожалілася на українців. Співачка, яка жодним словом не обмовилася про війну в Україні та вбивства невинних людей, живе в Росії та розважає росіян, заявила, що її безпідставно критикують. Виконавиця навіть побідкалась, що ревіла від розпачу.
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