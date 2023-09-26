Зрадниця Ані Лорак стала посміховиськом на російському телебаченні

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка під час війни в Україні розважає росіян, вчергове стала предметом насмішок.

Цього разу користувачі висміяли зовнішній вигляд скандальної виконавиці. Зокрема, на одному з шоу на російському пропагандистському телебаченні артистка-зрадниця показалася в дивакуватому образі. Якщо вбрання Лорак особливо не коментували, то дивакувату зачіску та макіяж висміяли.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Стилісти зробили співачці дивний об'єм чубчика, через що вона мала дивний та комічний вигляд. Окрім того, макіяж додав Лорак зайвої ваги. У коментарях під випуском шоу, де скандальна співачка працює суддею та заробляє криваві рублі, полилося чимало насмішок у бік артистки. Лорак писали, що вона має недолугий вигляд, який з кожною появою на шоу стає все гіршим і гіршим.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Ані Лорак пожалілася на українців. Співачка, яка жодним словом не обмовилася про війну в Україні та вбивства невинних людей, живе в Росії та розважає росіян, заявила, що її безпідставно критикують. Виконавиця навіть побідкалась, що ревіла від розпачу.

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