Зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж і показала фото з весілля

Скандальна співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну та живе в Росії, таємно вийшла заміж.

Другим чоловіком артистки-зрадниці став "духовний наставник" Ісаак Віджраку. Раніше ходили чутки, що чоловік використовує виконавицю заради популярності, а також на момент початку стосунків із Лорак зустрічався з іншою.

Ані Лорак вийшла заміж

Тим не менш, торік у день народження співачки Віджраку освідчився їй. Врешті, пара таки одружилася. Щоправда, Ані Лорак чомусь вирішила узаконювати стосунки не в Росії, де вона живе, а на острові Майорка. Цей день скандальна співачка та її чоловік розділили з найближчими, утім, доньки артистки від першого чоловіка Мурата Налкакіоглу на святі мами не було.

Ані Лорак вийшла заміж

Весілля Ані Лорак та Ісаак Віджраку святкували теж не країні-агресорці. Церемонію вони організували на Мальдівах. Весілля парочка відсвяткувала 14 лютого, у День всіх закоханих, лише в компанії одне одного. Про це скандальна співачка розповіла російським пропагандистам, а також показала їм фото з весілля.

Ані Лорак вийшла заміж

Зазначимо, Ані Лорак до початку війни жила в Росії та заробляла там криваві рублі. Після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення до України, співачка своїх поглядів не змінила. Злочини окупантів та жахіття, що вони коять на українських землях, не вплинули на позицію виконавиці. Врешті, у жовтні 2022 року артистка-зрадниця опинилася під санкціями від РНБО.

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