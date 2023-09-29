Зрадниця Ані Лорак відсвяткувала 45-річчя на сцені у Москві і цинічно співала українських пісень

Співачка-зрадниця Ані Лорак не вигадала нічого кращого, ніж свій 45-річний ювілей, який був 28 вересня, відсвяткувати у країні-терористці Росії.

Так, в цей день артистка-мовчунка дала сольний концерт у російській столиці Москві. Виконавиця не втратила нагоди вкотре продемонструвати, що дно вона вміє і любить пробивати. Так от, зі сцени у Москві артистка неочікувано почала співати українських пісень зі свого репертуару.

Ані Лорак дала концерт в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак дала концерт в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак дала концерт в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак дала концерт в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак дала концерт в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак дала концерт в Москві / Фото: instagram.com/anilorak

Зокрема, у Мережі шириться фрагмент з відео, де Лорак виконує свою композицію "Бачила". Окрім того, певно, зрадниця так зраділа, що її таки "дозволили" в РФ, після серії перевірок на рахунок допомоги ЗСУ, що викладалася на повну і не співала, а кричала від радощів.

Зрадниця Ані Лорак на концерті у Москві заспівала українську пісню

Привітати свою куму прийшов й затятий путініст та українофоб Філіп Кіркоров, який зі сцени пригадав, як Лорак свого часу підкорила Європу, виступивши на "Євробаченні".

Привітати ЛОрак прийшов й її кум, путініст Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/anilorak

Зазначимо, що у березні цього року у Росії Ані Лорак почали масово скасовувати концерти. Причиною цьому стала нібито таємна допомога запроданки Збройним силам України. Згодом Лорак поквапилася виправдатися перед росіянами, що не допомагала ЗСУ. Але в Росії її все ж таки захотіли перевірити і виявили, що вона "чиста перед законом".

Тим часом зрадниця днями дала інтерв'ю пропагандистській передачі, у якій наговорила на статтю. Зокрема, Лорак заявила, що частину грошей з концерту у Москві вона передасть російському фонду, який займається дітьми-біженцями з Запорізької області і Донбасу. Фактично запроданка підтвердила, що фінансує депортацію українських дітей до Росії.

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