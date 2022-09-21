Зрадниця Ані Лорак вперше від початку війни заговорила про події в Україні: "Я заплющую очі"

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка родом з Чернівецької області, півроку мовчала і жодним чином не коментувала повномасштабну війну, яку росія розгорнула проти України.

Також Ані Лорак приховала свою сторінку в Instagram і нічого там не публікувала.

Втім, путіністка, схоже, визначилася зі своєю позицією. Зрозумівши, що Україна зраду їй ніколи не пробачить, а в Європі вона нікому не потрібна зі своїми концертами, які масово скасовують, Лорак вирішила залишитися у росії.

Днями зрадниця з'явилася усміхненою у фотоблогу російської ведучої, а сьогодні вже відновила свою сторінку в Instagram. І, звісно, зробила це зі "сльозливим" постом, якому повірила лише солістка "А-Студіо" Кеті Топурія, така ж путіністка, і купка інших, не надто думаючих росіян.

Коментарі до свого посту Лорак завбачливо вимкнула:

"Я заплющую очі і подумки обіймаю кожного, хто читає ці рядки. Моє серце сповнене любов'ю, болем, співчуттям, страхом, тривогою. Сцена – моє життя. Я можу жити, коли дихаю одним повітрям із вами. Я співаю, поки мої пісні торкаються вашої душі", - написала "голубь міра", для якої важливіші гроші, ніж життя її співвітчизників.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Як ми писали раніше, нещодавно Ані Лорак раптом згадала, що вона родом з України. Артистка запланувала дати концерти в Німеччині та Чехії. Та в анонсі до виступу знаменитість зазначила, що вона – українка. Так, зрадниця Ані Лорак назвала себе "найтитулованішою українською співачкою" та "народною артисткою України".

Зауважимо, що днями Міністр культури та інформаційної безпеки Олександр Ткаченко зазначив, що тих артистів, хто підтримує або замовчує російську агресію, позбавлять звань народних артистів України. Ткаченко розповів, щоб для того, щоб позбавити звань артистів, які підтримують РФ, потрібно внести зміни до законодавства.

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