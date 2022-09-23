Зрадниця Ані Лорак вперше відкрито озвучила свою позицію щодо війни в Україні

Увесь цей час Ані Лорак перебувала у Росії та замовчувала злочини армії РФ у своїй рідній країні. Але нещодавно співачка повернулася у соцмережі зі сльозливим постом, а потім ще й написала відкритого листа про свою позицію.

У своєму звернені зрадниця несподівано заговорила про те, що жалкує про своє мовчання, бо його начебто використали проти неї. Лорак заявила, що любить батьківщину та "прославляє Україну по всьому світу".

"Останнім часом моє ім'я цинічно використовується для різноманітних політичних та медійних маніпуляцій. Водночас моя громадянська позиція є і залишається незмінною: я люблю Україну, і любов до батьківщини ввібрала з самого дитинства", - заявила зрадниця.

Однак уся "любов" скандальної виконавиці звелась до того, що Лорак заявила, що вона "внє палітікі" та обрала "нести любов людям через музику". До того ж, Кароліна пригадала свого брата, який загинув під час війни в Афганістані. Співачка запевнила, що й досі не розуміє, за чиї ідеї загинула її рідна людина.

"Мій вибір був між ненавистю та любов'ю. Як із цим жити? Я обрала – любов. Влада та гроші, чиїсь політичні ігри… Я досі не знайшла відповіді, за що і заради чого він загинув…" - написала мовчунка, яка вочевидь, не може нарешті затямити, що російська влада несе лише смерть в інших країнах.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Крім того, Лорак заявила, що робить "внесок у справу миру, згоди, підтримки українських громадян", щоправда не пояснила, яким саме чином, та заговорила про сімейні цінності та мир.

"Ані "ДНР", ані "ЛНР", ані "Правий сектор", ані "Свобода" не мають морального права стосуватися мого імені. Вони не мають жодного стосунку до мене! Я за мир! І прошу цього миру для всіх нас! Я вірю, що добрих людей набагато більше, ніж поганих. І добро рано чи пізно перемагає зло", - заявила "голубка миру" Лорак.

Чого і варто було очікувати, у своїй промові співачка ані слова не сказала про Росію та війну в Україні, але остаточно дала зрозуміти, що вона на боці московського режиму.

Нагадаємо, що невдовзі Ані Лорак та інші артисти-мовчуни будуть позбавлені почесних звань. Отже тепер Кароліна, яка на концертах у Німеччині хизувалася тим, що вона "найтитулованіша українська співачка", буде зіркою лише для росіян.

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