Зрадниця Ані Лорак, яка під час війни розважає росіян, пожалілася на українців: "Ревіла від розпачу"

Співачка-зрадниця Ані Лорак, яка під час війни живе у Росії та розважає росіян, неочікувано пожалілася на українців.

Так, скандальна артистка пішла давати сльозливі інтерв'ю пропагандистам. Зокрема, вона жаліється, що українці в Мережі її критикують. Лорак, яка понад півтора року мовчить про вбивства невинних людей та щоденні обстріли російськими військовими міст та селищ України, вважає, що хейт - безпідставний.

"Ревіла від розпачу та несправедливості. Мені було дуже складно, тому що я теж людина, а насамперед жінка, і мене сильно ранить, коли це необґрунтовано. Мені допомагає сім'я, моя донька, мама та підтримка глядачів. Зовсім нещодавно у мене на концерті був аншлаг, і люди все одно телефонують і просять мене виступити в різних містах – це мене і тримає", - пожалілася Лорак на українців, але водночас похвалила росіян.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, скандальна виконавиця Ані Лорак ще на початку повномасштабної війни обрала мовчання про вторгнення Росії до України. Натомість співачка залишилася в РФ та продовжила своїми концертами розважати росіян.

Тим часом українці почали жартувати, що завдяки виступам в РФ Лорак заробляє рублі, які потім переказує на допомогу ЗСУ. У Мережі навіть жартом вигадали "Фонд помсти Ані Лорак". Дрони, з такими написами, атакували територію РФ. Росіяни повірили у те, що виконавиця допомагає ЗСУ, та влаштували їй несолодке життя. Врешті, Лорак у Росії перевірили на предмет допомоги українським військовим та оголосили зрадниці вердикт.

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