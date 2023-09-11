Зрадниця Ані Лорак зганьбилася гучною заявою і виправдалася перед росіянами за "допомогу" українцям

Мовчунка написала скандальну публікацію після того, як її зацькували в РФ.

Співачка-утікачка Ані Лорак зганьбилася своєю заявою про допомогу українцям під час війни.

Після того, як зрадницю почали цькувати в Росії за її бажання всидіти на двох стільцях, скандальна артистка вирішила виправдатися перед росіянами. Крапки над "і" Лорак розставила у своєму новому підлабузницькому дописі в Instagram.

У публікації запроданка написала про те, що ще з 2008 року отримує "любов та визнання від простих росіян". За словами зрадниці, уся інформація про її "допомогу ЗСУ" брехлива, а сама вона допомагає дітям-сиротам та переселенцям з України. Але написати про те, що ці діти втратили батьків та домівки саме через кривавий терор Кремля, Лорак чомусь не спромоглася.

"Останнім часом налякана кількістю брехливої інформації про себе. Ще 2008 року я отримала багато кохання та зізнання від простих людей у Росії. На поклик серця я допомагаю дітям-сиротам, бо сама пройшла через школу-інтернат, допомагаю сім'ям, біженцям з України. Це адресна допомога людям, які втратили кров. Я ніколи нікому не надавала і не збираюся надавати жодної військової допомоги, оскільки це суперечить усьому тому, у що я вірю. Я співачка, а не політик. І я щиро вірю, що лише кохання та музика здатні об'єднати нас у світі", - написала чергову маячню співачка.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Щоправда, почути думку своїх фанів, який Лорак так "любить", вона не захотіла - "голубка миру" обмежила можливість залишати коментарі під публікацією.

Нагадаємо, що нещодавно Лорак почала заробляти криваві рублі ще й на телебаченні в РФ. Зрадниця разом з проросійськими артистами стала суддею в талант-шоу, де беруть участь діти-сироти. До слова, у цілях пропаганди Росія може використовувати на шоу й українських дітей, яких незаконно вивезли з країни.

Зрадниця Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Однак росіяни повірили в те, що Лорак продовжує допомагати українській армії та жорстко розкритикували її за мовчазну позицію. До того ж, концерти співачки в РФ та за кордоном теж активно скасовують.

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