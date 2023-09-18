Зрадниця Ані Лорак зганьбилася появою на російському шоу: "Позорисько"

Скандальна співачка Ані Лорак вкотре оскандалилася своєю появою на пропогандиському каналі у Росії.

Зрадниця стала членкинею журі на одному з талант-шоу, де виступають діти-сироти. Лорак без вагань зайняла місце разом з пропутінськими артистами Олексієм Воробйовим, Люсею Чеботіною та Ігорем Крутим, які підтримують війну в Україні.

Однак появі "голубки миру" на проєкті не раді. Після виходу чергового епізоду шоу у коментарях мовчунку знову зацькували. Зокрема, Лорак зганьбилася своїм занадто відвертим для дитячого проєкту вбранням - співачка нарядилася у довгу спідницю з блискучим ланцюжком замість паску та одягнула закороткий топ, а на голову Лорак начепила блискучу пов'язку.

Негативні коментарі в бік зрадниці написали не лише українці, а й росіяни. Останні своєю чергою обурені тим, що Лорак недостатньо підтримала РФ та ще й "допомагає ЗСУ".

Цій не місце в журі! Хай забирається!

Голий живіт, вбрання жах! Позорисько!

Ця особа з оголеним животом все псує!

Питання по цій, у вбранні наложниці з гарему?! Вона - ворог!

Бійці у "сво" не задовлені, що ця в журі! Заберіть її негайно!

Ще більшу істерику в росіян викликало те, що днями Ані Лорак "атакувала" тимчасово окуповану Євпаторію безпілотником. На крилі дрону, який впав у Криму, був напис: "Ани Лорак, спасибо за борт!". Українці підлили масла у вогонь та ще й почали "дякувати" зрадниці у соцмережах, що вибісило окупантів.

Сама ж Ані Лорак намагалася виправдатися та заявила, що не допомагає ЗСУ, а відправляє кошти лише дітям-сиротам та переселенцям з України. Але, схоже, що словам запроданки вже ніхто ніде не вірить.

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