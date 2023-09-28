Зрадниця Ані Лорак зізналася, що фінансує депортацію дітей з України до Росії

Співачка-зрадниця Ані Лорак продовжує пробивати дно своїми рішеннями та висновками.

Так, у новому інтерв'ю одній з російських передач артистка-мовчунка заявила, що фінансово підтримує російський фонд, який займається депортованими до РФ з України дітьми з Запоріжжя і Донбасу. Лорак готується в найближчому майбутньому дати концерт у Москві, а частину грошей з цього виступу передасть у цей "фонд".

Також зрадниця додала, що цей "фонд" займається, дітьми, які постраждали від "усієї цієї ситуації". Лорак ретельно ігнорує називати речі своїми іменами – що Росія нахабно вторглася на територію України і розв'язала тут криваву війну.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

Горе-співачка додала, що багато з дітей-біженців залишилися без даху над головою, а хтось й втратив батьків, забувши зазначити, що ці діти втратили свої домівки і близьких через російських окупантів, які прийшли на українську землю.

Нагадаємо, що нещодавно зрадницю Ані Лорак висміяли через недолугий образ на російському телебаченні. Співачка-мовчунка сидить у журі однієї з передач на російському пропагандистському каналі, де з'явилася у сукні, яка її додала зайві кіло і з чудернацькою зачіскою.

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