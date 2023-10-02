Зрадниця Анна Asti отримала російське громадянство – росЗМП

Екссолістка дуету Artik & Asti Анна Asti, яка живе в Росії та мовчить про війну в Україні, отримала російське громадянство.

Принаймні так стверджують російські ЗМП (засоби масової пропаганди). Зазначається, що отримати паспорт РФ для скандальної співачки не було складно, адже від 2020 року вона перебуває у шлюбі з російським бізнесменом Станіславом Юркіним.

До слова, отримання російського громадянства допоможе зрадниці заробляти більше кривавих рублів та спростить процедуру сплачування податків, коштом яких Росія веде війну в Україні, щодня обстрілює українські міста та вбиває невинних людей.

Анна Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

"Анна Asti тепер росіянка: співачка отримала паспорт РФ. Зробити це було нескладно відтоді, як артистка вийшла заміж за громадянина Росії", - повідомляють пропагандисти.

Скандальна співачка могла отримати російське громадянство ще 2020 року. Однак тоді вона не поспішала цього робити. Зрадниця Анна Asti заявляла, що приїздить до України до батьків, а з паспортом РФ це буде складно зробити.

Анна Asti з чоловіком / Фото: instagram.com/asti

Нагадаємо, Анна Asti на власні очі бачила, які жахіття творять окупанти в Україні. На початку повномасштабної війни виконавиця разом з чоловіком-росіянином навіть ховалася у підвалі від російських ракет. Однак гроші для Анни Asti виявилися важливішими за совість. Скандальна співачка виїхала з України до РФ. Там виконавиця розважає росіян, підігрує російській пропаганді та мовчить про розв'язану Росією війну.

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