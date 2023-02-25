Зрадниця Анна Asti висміяла українську мову та назвала "найсмішніші" слова

Екссолістка дуету Artik & Asti Анна Asti, яка від початку повномасштабного вторгнення рф до України мовчить про війну в рідній країні, живе в росії та розважає окупантів.

Зрадниця у своєму TikTok запостила відео з грою "Вгадай слово", де познущалася над українською мовою, назвавши "найсмішніші" слова. Зі щасливим виразом обличчя мовчунка посміялася над словами її, як вона заявила, "рідною українською мовою" "парасолька" та "ліхтарик", а одне з найсмішніших слів, яке вона нещодавно почула від друга – "підозра".

Своєю чергою, українці, які побачили це відео, були дуже обурені поведінкою артистки-зрадниці: "Нехай ще додасть до свого словникового запасу словосполучення "тупа п*зда", "Росіяни крадуть з українських будинків унітази, щоб виготовити з них зуби для Анні Асті", "Ого, навіть Лорак таким не займалася", "матінко рідна, ми ще й з одного міста".

Зазначимо, що Анна Asti, справжнє ім'я якої Анна Дзюба родом з Черкас. Втім артистка вирішила стати на бік окупантів, поїхала до росії, де наразі живе, працює і жодним словом не обмовилася про те, що росія повномасштабно вторглася на територію України.

До речі, як з'ясувалося, у перші дні повномасштабної війни Анна Asti разом з чоловіком-росіянином та своєю родиною перебувала в Україні і сиділа в підвалі під час ракетного обстрілу окупантами. Про це розповіла блогерка Аліна Шаманська. Втім, попри пережите, Анна Asti все ж таки вирішила поїхати до росії і там залишитися.

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