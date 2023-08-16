Зрадниця Анна Сєдокова напідпитку гепнулась на сцені під час концерту в Москві і не змогла підвестися

Артистка зганьбилася під час свого виступу.

Співачка родом із Києва, екс"ВІА Гра" Анна Сєдокова, яка мовчить про війну в Україні, вирізнилася під час виступу в Москві.

Артистка розважала мешканців столиці країни-терористки в одному з нічних клубів. При чому вийшла вона на сцену у стані алкогольного сп'яніння. Про це пишуть пропагандистські Telegram-канали. Вони поширили відео з цього концерту, де Сєдокова гепнулася просто на сцені.

"Схоже, у Анни Сєдокової великі проблеми з алкоголем. І пити вона покинула не просто так. Відео з концерту в Москві, де накачана незрозуміло чим екс"ВІА Гра" впала просто на сцені", - йдеться в описі до ролика.

Зрадниця Анна Сєдокова боляче впала під час концерту у Москві

Підвестися самостійно артистка не змогла, вона намагалася щось співати, але "витиснула" з себе лише декілька слів. На допомогу Сєдоковій поквапилася її команда, яка її підняла. Але й стоячи, співачка не змогла нормально продовжувати виступ.

Як відомо, з початком повномасштабної війни Анна Сєдокова, яка родом із Києва, жодним чином не висловила свою позицію щодо повномасштабної війни рф проти України. Артистка обрала продовжувати розважати росіян і заробляти криваві російські рублі.

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