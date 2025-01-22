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Зрадниця Анна Сєдокова після самогубства колишнього чоловіка потрапила до поліції

Зрадниця Анна Сєдокова після самогубства колишнього чоловіка потрапила до поліції

Зрадниця Анна Сєдокова після самогубства колишнього чоловіка потрапила до поліції

Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Вже відомо, чому скандальна виконавиця опинилася в поліцейському відділку.

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова після самогубства колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімма, потрапила до поліції.

Ексобранець скандальної виконавиці вчинив самогубство у ніч проти 17 грудня в Москві. Сталося це просто після дня народження Сєдокової та через тиждень від дати їхнього розлучення. Тож, наразі поліція досі розслідує справу. Як пишуть російські пропагандисти, нещодавно Анна Сєдокова опинилася в поліцейському відділку. Щоправда, наразі співачка-зрадниця фігурує в ділі як свідок, а не підозрювана. Тож, скандальну артистку просто опитали.

"Анну опитано як свідка. Жодних інших статусів немає, кримінальної справи немає. Її не допитано, у неї взяли пояснення. Це абсолютно різні речі", - передають слова слідчих пропагандисти.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма / ©
Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Зазначимо, Анна Сєдокова фігурує в ділі, адже незадовго до вчинення самогубства Яніс Тімма спілкувався з нею. Також поруч із тілом баскетболіста виявили його телефон, в якому вказувався номер телефону скандальної співачки з проханням їй зателефонувати.

Близьке оточення Тімма наразі звинувачує запроданку в доведенні колишнього чоловіка до самогубства. Наразі ведеться слідство і в РФ, і в Латвії.

Нагадаємо, колишній чоловік Анни Сєдокової вчинив самогубство 17 грудня. Сталося це в одному з дешевих гостелів Москви. Відомо, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння та незадовго до смерті зв'язувався, принаймні, намагався, зі скандальною співачкою. Прощання з баскетболістом відбулося 27 грудня в його рідній Латвії.

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