Зрадниця Анна Сєдокова після самогубства колишнього чоловіка потрапила до поліції

Співачка-зрадниця Анна Сєдокова після самогубства колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімма, потрапила до поліції.

Ексобранець скандальної виконавиці вчинив самогубство у ніч проти 17 грудня в Москві. Сталося це просто після дня народження Сєдокової та через тиждень від дати їхнього розлучення. Тож, наразі поліція досі розслідує справу. Як пишуть російські пропагандисти, нещодавно Анна Сєдокова опинилася в поліцейському відділку. Щоправда, наразі співачка-зрадниця фігурує в ділі як свідок, а не підозрювана. Тож, скандальну артистку просто опитали.

"Анну опитано як свідка. Жодних інших статусів немає, кримінальної справи немає. Її не допитано, у неї взяли пояснення. Це абсолютно різні речі", - передають слова слідчих пропагандисти.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма

Зазначимо, Анна Сєдокова фігурує в ділі, адже незадовго до вчинення самогубства Яніс Тімма спілкувався з нею. Також поруч із тілом баскетболіста виявили його телефон, в якому вказувався номер телефону скандальної співачки з проханням їй зателефонувати.

Близьке оточення Тімма наразі звинувачує запроданку в доведенні колишнього чоловіка до самогубства. Наразі ведеться слідство і в РФ, і в Латвії.

Нагадаємо, колишній чоловік Анни Сєдокової вчинив самогубство 17 грудня. Сталося це в одному з дешевих гостелів Москви. Відомо, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння та незадовго до смерті зв'язувався, принаймні, намагався, зі скандальною співачкою. Прощання з баскетболістом відбулося 27 грудня в його рідній Латвії.

Читайте також: