Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зрадниця Галина Безрук вперше заговорила про війну в Україні: "Я не вирішу проблему двох країн"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
2601
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зрадниця Галина Безрук вперше заговорила про війну в Україні: "Я не вирішу проблему двох країн"

Галина Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Акторка назвала російське вторгнення в Україну "проблемою двох країн".

Українська акторка Галина Безрук після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишилася жити в країні-агресорці та працювати там.

Знаменитість жодним чином не коментує війну. Утім, нещодавно Безрук в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "СтарХит", заявила, що вона нічим не може зарадити і її дії та слова ні на що не вплинуть. Тим часом війну в Україні Галина назвала "проблемою двох країн".

Галина Безрук / © instagram.com/galina_bezruk
Галина Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

До речі, батьки акторки наразі перебувають в Києві. За її словами, вони її розуміють та не засуджують, а от з багатьма друзями з України, Безрук розірвала зв'язок.

"Мої батьки живуть у Києві. Я щаслива, що вони та інші родичі дуже адекватні люди, які чудово розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не вирішу проблему двох країн. Тож конфліктів у нас немає. Але багато колег, з якими ми добре спілкувалися в Україні, від мене відвернулися, з ними довелося перервати спілкування", - прокоментувала Галина.

Галина Безрук з донькою та чоловіком / © instagram.com/galina_bezruk
Галина Безрук з донькою та чоловіком / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Нагадаємо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Безрук перебувала в РФ. Там акторка живе з чоловіком-росіянином та донькою. Чимало зірок намагалися виправдати її, що нібито вона не боїться втратити сім'ю. Однак, схоже, акторку взагалі не хвилює, що Росія напала на Україну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2601
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація