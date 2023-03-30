Зрадниця Галина Безрук вперше заговорила про війну в Україні: "Я не вирішу проблему двох країн"

Українська акторка Галина Безрук після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишилася жити в країні-агресорці та працювати там.

Знаменитість жодним чином не коментує війну. Утім, нещодавно Безрук в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "СтарХит", заявила, що вона нічим не може зарадити і її дії та слова ні на що не вплинуть. Тим часом війну в Україні Галина назвала "проблемою двох країн".

Галина Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

До речі, батьки акторки наразі перебувають в Києві. За її словами, вони її розуміють та не засуджують, а от з багатьма друзями з України, Безрук розірвала зв'язок.

"Мої батьки живуть у Києві. Я щаслива, що вони та інші родичі дуже адекватні люди, які чудово розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не вирішу проблему двох країн. Тож конфліктів у нас немає. Але багато колег, з якими ми добре спілкувалися в Україні, від мене відвернулися, з ними довелося перервати спілкування", - прокоментувала Галина.

Галина Безрук з донькою та чоловіком / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Нагадаємо, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Безрук перебувала в РФ. Там акторка живе з чоловіком-росіянином та донькою. Чимало зірок намагалися виправдати її, що нібито вона не боїться втратити сім'ю. Однак, схоже, акторку взагалі не хвилює, що Росія напала на Україну.

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