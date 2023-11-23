Зрадниця Галина Безрук згадала свою роль в українському серіалі і неочікувано заговорила про Україну

Акторка-зрадниця Галина Безрук пригадала, як знімалася в українському серіалі, та неочікувано заговорила про Україну.

До слова, скандальна артистка у своєму Instagram опублікувала кадри із серіалу "Останній москаль", де вона втілила на екрані роль вчительки Ксенії. Зокрема, Безрук не поцуралася показати Володимира Горянського, який у традиційному вбранні говорив українською. Також на кадрах засвітилася і сама акторка, де вона розмовляла з росіянином Ігорем Скрипком.

Безрук у сторіз зазначила, що це була зовсім інша реальність. До слова, серіал "Останній москаль" знімали задовго до початку повномасштабної війни в України. Тож, ймовірно, "іншою реальністю" скандальна акторка називає довоєнний період.

"Це було в якійсь абсолютно іншій реальності...", - написала Безрук.

Допис Галини Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

До речі, стрічку знімали в Україні. На одному з кадрів Безрук показала віночок. Вона зазначила, що це "незмінний атрибут нашої історії". Таким чином, вона згадала про Україну та "свою історію".

"Вінок - як незмінний атрибут нашої історії", - написала Безрук.

Допис Галини Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Однак, після згадування українського серіалу, Безрук не завадило хизуватися в сторіз, як вона грала спектакль в одному з театрів Росії, яка розв'язала в Україні війну.

Допис Галини Безрук / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Зазначимо, від початку повномасштабної війни Галина Безрук жодного слова не сказала про вороже вторгнення РФ до України. Вона лише неоднозначного заявила, що "не може вирішувати проблеми двох країн". Натомість акторка залишилася в РФ та продовжує там заробляти кроваві рублі.

Тим часом Віталіна Біблів, з якою товаришувала Безрук, тривалий час заступалася за артистку. Вона говорила, що знала вагомі причини, через які акторка мовчить про війну. Однак Біблів припинила захищати свою подругу після одного її цинічного вчинку.

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