Зрадниця MARUV цинічно начепила на себе вінок і заспівала українською

Скандальна українська співачка Анна Корсун, більш відома під псевдонімом MARUV, вирізнилася цинічним вчинком.

Артистка-зрадниця, яка мовчить про повномасштабне вторгнення РФ до рідної країни, ба навіть подейкують, наразі перебуває в Росії, неочікувано заспівала українською. Запроданка випустила трек під своїм черговим новим сценічним ім'ям Sharlotta Ututu.

Корсун записала українською колискову для свого однорічного сина. При чому на обкладинці до пісні горе-артистка постала у вінку з квітів.

Юзерів такий вчинок ексMARUV дуже розгнівав, про що вони повідомили їй в Instagram, адже в YouTube Корсун коментарі вимкнула:

Заспівала українською в новому альбомі? Це як зрозуміти?

Що ця сепарша гидотна робить в українських треках...

Ще одне дерево любові

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни РФ проти України MARUV жодним чином не висловила свою позицію. Наприкінці березня 2023-го стало відомо, що артистка втекла до Туреччини. Артистка досі мовчить про російське вторгнення до рідної країни.

Подейкують, що MARUV прийняла рішення повернутися до Росії, де активно будувала кар'єру перед початком великої війни.

Не так давно Анна Корсун стала об'єктом для глузувань з боку українців. Люди в соцмережах почали дякувати артистці за фінансову "допомогу" ЗСУ. А почав це активіст Сергій Стерненко, який у Twitter (а нині Х) запитав у Maruv, чи допоможе вона з донатом на ЗСУ. Співачка відреагувала доволі різко і заблокувала Стерненка.

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