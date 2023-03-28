Зрадниця Maruv хизується відпочинком у Туреччині та мовчить про війну: у Мережі зацькували співачку

Скандальна співачка Maruv втікла з України за кордон та продовжує робити вигляд, що жодної війни в її рідній країні немає.

Мовчазна артистка вирішила ігнорувати злочинні дії РФ на українських територія та показує, як насолоджується життям. Так, Maruv у Instagram хизується своїм відпочинком у Туреччині.

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

У профілі Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) публікує ролики зі своєї подорожі та показує, як весело проводить час на екскурсіях та у дорогих готелях.

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

Maruv / Фото: instagram.com/maruvofficial

Така поведінка артисти-мовчунки дуже обурила користувачів Мережі. У коментарях під "щасливими" відео Maruv українці нагадали їй про те, що росія продовжує вбивати її співвітчизників.

І жодного допису про війну на твоїй батьківщині і батьківщині твоєї дитини!

Черевики не тиснуть? Так швидко перевзутися?

Краще б військовим допомогла!

Втікла з України, ще й, мабуть, чоловіка свого захопила!

У Maruv все добре і пох*й, що війна в рідній країні!

Варто зазначити, що артистка, схоже, соромиться подібних заяв на свою адресу, адже більшість коментарів під публікаціями Maruv просто зникають.

Окрім відпочинку за кордоном співачка планує декілька нових релізів. Maruv пообіцяла своїм прихильникам найближчим часом представити одразу декілька нових треків англійською мовою. До речі, свою сторінку у Мережі Корсун теж переклала на англійську.

Нагадаємо, що Maruv будувала своє життя та кар'єру у Росії до початку повномасштабної війни в Україні. У лютому 2022 року співачка додала неоднозначний допис, у якому попросила солдат РФ подумати над своїми вчинками, але після цього Анна почала ігнорувати війну. Співачка стала давати інтерв'ю російським пропагандистським журналістам, де розповідала про свою вагітність.

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