Зрадниця Maruv видала цинічну причину, чому відмовилася від кар'єри в Україні

Співачка Ганна Корсун, відома багатьом під псевдонімом Maruv, видала цинічну причину, чому відмовилася від кар'єри в Україні.

З початком повномасштабного вторгнення скандальна виконавиця практично зникла з інформаційного простору. Однак поступово артистка повертається до соцмереж та навіть встигла в TikTok поспілкуватися з українцями.

Зокрема, користувачі спробували присоромити скандальну Maruv за її позицію під час війни. Співачці написали, що вона б могла мати світову славу, натомість обрала виступи за кордоном для малої аудиторії: "Проміняла всесвітню славу на концерти, які збирають менше двох тисяч людей".

Maruv / Фото: скриншот з відео

Однак у Maruv знайшлася своя цинічна відповідь на це. Виявилося, що скандальну співачку цікавлять здебільшого гроші: "Виступати для людей за понад дві тисячі – це чудово. Але співати для однієї людини, яка платить добре, – теж добре".

Позиція Maruv щодо війни в Україні – що відомо

До початку повномасштабної війни в Україні Maruv активно будувала кар'єру в Росії, за що неодноразово стикалася з критикою. Однак це не змушувало виконавицю відмовитися від гастролей в РФ. Після початку російського вторгнення єдине, на що вистачило виконавицю, опублікувати в Мережі заклик до окупантів із проханням подумати над своїми вчинками. Однак вже після цього скандальна співачка зробила вигляд, що жодної війни немає. Артистка хизувалася відпочинком із чоловіком та розповідала російським медіа про свою вагітність, не згадуючи про те, що коїться в її рідній країні.

Наразі виконавиця проживає за кордоном та виступає здебільшого на корпоративах. З росіянами співпрацю Maruv не розривала. Зокрема, вона продовжила роботу з російськими лейблами і публікувала свої пісні на музичних платформах РФ.

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