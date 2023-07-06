Зрадниця Maruv змінила псевдонім та відкрила сторінку для українців і нарвалася на хейт

Співачка Ганна Корсун, відома багатьом під псевдонімом Maruv, неочікувано змінила сценічне ім'я.

Так, тепер вона не Maruv, а Sharlotta Ututu. Разом зі зміною імені артистка представила й нову композицію "Killing Me Softly". Цікаво також й те, що якщо сторінка Maruv в Instagram закрита для українців, то от Sharlotta Ututu відкрила доступ до її дописів і можливість залишати коментарі.

Maruv в Instagram закрила доступ для українців / Фото: instagram.com/maruvofficial

Обурені поведінкою та мовчанням ексMaruv про повномасштабне вторгнення рф до нашої країни українці висловили запроданці все, що думають про неї:

Ой, а хто це в нас тут такий перевзувся. Що, на росії калачі вже не смачні? Ти тепер європейка?

Зрадниця! Співай на болотах!

Європа? Серйозно? А як же улюблені рублі? Як же легко дехто перевзувається. Мерзенна зрадниця!

Хаха, Шарлотта. Ну так, зміна псевдоніму, звісно, "врятує"

Спроба перевзутися через півтора року війни? Ні, ні, ні, ану бігом назад на болота

Maruv, Sharlotta Ututu / Фото: instagram.com/sharlotta_ututu

Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення Maruv активно працювала у росії. З початком війни артистка попросила солдат рф подумати над своїми вчинками, але після цього Анна робила вигляд, що жодної війни немає. Натомість вона постила свої щасливі фото з Туреччини, куди втекла з чоловіком і давала інтерв'ю російським виданням, яким розповідала про свою вагітність.

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