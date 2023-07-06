Зрадниця Maruv змінила псевдонім та відкрила сторінку для українців і нарвалася на хейт

Артистка випустила свіжий трек під новим сценічним ім'ям.
Співачка Ганна Корсун, відома багатьом під псевдонімом Maruv, неочікувано змінила сценічне ім'я.
Так, тепер вона не Maruv, а Sharlotta Ututu. Разом зі зміною імені артистка представила й нову композицію "Killing Me Softly". Цікаво також й те, що якщо сторінка Maruv в Instagram закрита для українців, то от Sharlotta Ututu відкрила доступ до її дописів і можливість залишати коментарі.
Обурені поведінкою та мовчанням ексMaruv про повномасштабне вторгнення рф до нашої країни українці висловили запроданці все, що думають про неї:
- Ой, а хто це в нас тут такий перевзувся. Що, на росії калачі вже не смачні? Ти тепер європейка?
- Зрадниця! Співай на болотах!
- Європа? Серйозно? А як же улюблені рублі? Як же легко дехто перевзувається. Мерзенна зрадниця!
- Хаха, Шарлотта. Ну так, зміна псевдоніму, звісно, "врятує"
- Спроба перевзутися через півтора року війни? Ні, ні, ні, ану бігом назад на болота
Нагадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення Maruv активно працювала у росії. З початком війни артистка попросила солдат рф подумати над своїми вчинками, але після цього Анна робила вигляд, що жодної війни немає. Натомість вона постила свої щасливі фото з Туреччини, куди втекла з чоловіком і давала інтерв'ю російським виданням, яким розповідала про свою вагітність.
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