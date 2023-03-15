Зрадниця Наташа Корольова показала свою позицію на концерті у Кремлі: з радянщиною і триколором

Співачка Наташа Корольова, родом з Києва, через рік бойових дій продемонструвала свою позицію щодо війни в рідній Україні.

Тривалий час артистка намагалася всидіти на двох стільцях та замовчувала російське вторгнення на українські землі. Втім, Наташа все ж вирішила показати світу свою справжню натуру.

Днями артистка влаштувала у Кремлі концерт на честь свого 50-річчя. Пройшов захід у кращих традиціях російської пропаганди. Не забула Корольова ані про нудьгу за Радянським союзом, ані про триколор.

Так, Корольова прималювала на піонерському значку своє обличчя замість Леніна та заспівала про "символ юності". У шоубалеті ж "красувалися" танцівники вдягнені у кольори російського прапору - білі футболки, сині штани та червоні чоботі.

У такому виступі опальної зірки шанувальники побачили її чіткий меседж щодо війни. У соцмережах прихильники путіністки навіть зраділи, що вона підтримала геноцид та вбивства свого народу та похвалили її: "Росія - ваша батьківщина", "Ви гордість Росії", "Справжня патріотка".

До речі, прийшов підтримати Корольову і затятий путініст Філіп Кіркоров. Невпізнаваний після пластичної операції співак завивав разом із залом "З днем народження".

Нагадаємо, що чоловік Наташі Корольової, стриптизер Тарзан, активно підтримує війну в Україні та навіть заявляв, що готовий піти воювати на фронт. Співачка, до речі, теж раніше висловилася, що підтримає чоловіка, якщо він піде вбивати її земляків.

А ось мати Корольової, Людмила Поривай та старша сестра, співачка Руся, стали на сторону України. Зараз вони проживають у США та підтримують українців. Ба більше, мати артистки-зрадниці побувала на концерті Ірини Білик у Маямі, де українська зірка публічно сказала їй, що її зять Тарзан – "гівно", а вона посміялася та кивнула.

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