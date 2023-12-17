Зрадниця Оксана Байрак розмріялася про повернення до Одеси і назвала себе "найбільшою патріоткою України"

Режисерка-втікачка Оксана Байрак вирізнилася дивними заявами під час виходу у прямий ефір у своєму Instagram.

Зрадниця, яка влітку 2023-го втекла до Росії і наразі там знімає серіал для пропагандистського каналу, заявила, що "обов'язково повернеться до Одеси", де перебувала на початку повномасштабного вторгнення. Також втікачка впевнена, що й у Києві на неї чекають з розпростертими обіймами.

А тим обуреним українцям, які повідомили Байрак, що вона тут нікому не потрібна, відповіла, що вони "знехтували країною". Також зрадниця на запитання, чи вона з України, заявила: "Я не лише з України. Я українка! При чому, я вважаю, що найбільша патріотка!" – відповіла втікачка.

Ну і щоб продемонструвати, що вона володіє українською, заспівала фрагмент з пісні "Червона Рута".

Наостанок Байрак, яка відсиджується в Росії і працює там, заявила, що її країна – Україна, а "всім, хто відкриває на неї рота" побажала "кохати свою рідну неньку, так, як вона її любить".

Нагадаємо, що у жовтні цього року стало відомо, що Оксана Байрак, яка з Одеси втекла під час війни до Росії, почала там працювати. В країні-терористці режисерка знімає серіал для російського пропагандистського каналу з російськими акторами.

Читайте також: