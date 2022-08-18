Зрадниця Повалій на концерті у Росії цинічно виконала українськомовну пісню

Поки в Україні йде війна, скандальна співачка-зрадниця Таїсія Повалій гастролює Росією.

Скандальна виконавиця Таїсія Повалій, яка нещодавно прославляла путініста Кобзона, засвітилася на концерті у Новосибірську.

Співачка-зрадниця зовсім не гидує заробляти криваві рублі. Ба більше, вона вкотре обурила українських прихильників, які на початку вторгнення Росії сподівалися на підтримку виконавиці.

Під час концерти у країні-агресорці Повалій вирішила, що може розважати росіян українськомовними піснями. До слова, артистка-зрадниця цинічно заспівала "Черемшину" для людей, які підтримують вбивства українців.

Ролик, де Повалій виконую українськомовну композицію, опублікували юзери в Мережі.

Зазначимо, Таїсія Повалій жодного разу не висловилася щодо вторгнення Росії на територію України. Коли в Україні йде війна, яку вороже розв'язала РФ, виконавиця без докорів сумління розважає росіян.

А от її чоловік, продюсер Ігор Ліхута, який також жодного слова не сказав про війну в Україні, виявляється, підтримує РФ та радіє вбивствам українців.

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