Зрадниця Повалій після відбирання майна засумувала за городом у Києві й порівняла його з російським

Запроданка вже понад 5 років будує життя та кар'єру в РФ.

Скандальна співачка Таїсія Повалій неочікувано порівняла своє колишнє життя в Україні та теперішнє в Москві.

Так, в коментарі пропагандистським журналістам зрадниця зізналася, що під час проживання у Києві вона займалася садівництвом. Втім, переїхавши до країни-агресорки, припинила висаджувати рослини, адже там для цього не підходить ґрунт. Тож, тепер замість овочів вона насолоджується спогляданням на ялинки.

"У Києві у мене були грядки й непоганий урожай. Тут у нас абсолютно інша ділянка: інша земля, інші рослини. Тут немає такої землі, щоб можна було щось посадити і виростити. Зате в мене на ділянці багато ялинок: повітря чисте, дихається чудово", - видала Повалій.

Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

Зараз прихильниця Путіна живе у приватному будинку в Москві. Повалій говорить, що вживане майно вона купила в іпотеку вже під час війни. І додала, що виплачуватиме борги менше 10 років.

"Я будинок купила в іпотеку. Зараз регулярно плачу щомісячні платежі. Будинок ми купили вживаний, не новий. У ньому до нас жили люди десять років. Ми нічого не купували особливого, бо вони залишили нам меблі. Ремонт теж не робили. Зараз це не обов'язково. Поки що мені все подобається", - зізналася запроданка.

Нагадаємо, нещодавно вперше за тривалий час на зв'язок вийшов син Таїсії Повалій. Денис обурився рішенням Вищого антикорупційного суду конфіскувати майно мами й здивував своєю позицією.

У Повалій конфіскували люксове авто й квартиру

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