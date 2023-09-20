Зрадниця Повалій в РФ заспівала "Ти ж мене підманула" на концерті "Пісні руського миру"

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій не припиняє "відрізнятися" у Росії своїми цинічними вчинками.

Артистка, яка підтримує "рускій мір" і активно просуває у РФ наратив про "братські народи" взяла участь у пропагандистському концерті "Пісні руського миру", який днями відбувся у Кремлі. Там зрадниця разом з Кубанським козачим хором заспівала українською народну пісню "Ти ж мене підманула".

4 жовтня в РФ святкують так звані "День народної єдності" та "День військової слави Росії" і саме в цей день цей "шабаш", у якому взяла участь запроданка, покажуть на пропагандистських каналах.

Зрадниця Повалій у РФ взяла участь у концерті "Пісні руського миру", де заспівала українською

Зазначимо, що Кубанський козачий хор, який виконує українські та російські пісні, 2014 року отримав медаль "За визволення Криму та Севастополя". Відзнаку від кривавого російського диктатора хор отримав за "за внесок у справу щодо повернення Криму Росії".

Таїсія Повалій у Кремлі / Фото: instagram.com/tpovaliy_best

Таїсія Повалій у Кремлі / Фото: instagram.com/tpovaliy_best

Нагадаємо, що декілька тижнів тому співачка-путіністка Таїсія Повалій приїжджала до окупованого Луганська, де вшанувала пам'ять вбитих російських окупантів, яких вважає героями. Окрім того запроданка вихваляла Росію.

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