Зрадниця Регіна Тодоренко публічно розхвалила російські міста у шоу, яке РФ вкрала в України

Ведуча-зрадниця, уродженка Одеси Регіна Тодоренко не припиняє пробивати дно своїми цинічними вчинками.

Так, Тодоренко, яка мовчить про війну в рідній Україні і старанно будує кар'єру в країні-терористці Росії, цього разу "вирізнилася" вихвалянням російських міст у програмі "Руссо-Экспрессо". Цей проєкт є аналогом українського шоу "Орел і Решка" і, звісно, веде це пропагандистське зло Тодоренко.

На своєму YouTube-каналі журналістка Яніна Соколова пояснила, що насправді своїми діями творить українка, хоча, вже точніше сказати, росіянка:

"Це не просто тревел-шоу, в якому "внєполітики" Регіна щось там віщає. Це реально пропагандистська машина. В чому сенс цієї пропаганди? В тому, що в цьому шоу росіянам розповідають, що "наша велика країна – найкраща, і в цій загниваючій смердючій Європі, що там взагалі робити? В Америці, на цьому Заході - проституція, всюди наркотики, і санкції, і дорого!". Словом, дуже незручно там бути і все це загниває, тому, "Росія-матушка вперед", - сказала Соколова.

Журналістка додала, що це смішно, що українка в Росії розповідає у тревел-шоу про красоти цієї країни. Також Тодоренко в проєкті називає Сочі "російською Рів'єрою", а Астрахань південною Венецією та ікорно-кавуновою столицею Росії.

Регіна Тодоренко у програмі "Русо-Экспрессо"

Водночас зрадниця сама собі суперечить. Після знімань пропагандистського шоу вона наспівала хвалебних пісень російським містам, в яких побувала. Зокрема, Тюмень її дуже "закружляла і закохала".

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Однак в одному з дописів у, до речі, забороненому в РФ Instagram, Тодоренко заявила, що мріє возити своїх дітей "на найкращі курорти світу і літати тільки бізнес-класом". Певно, Тюмень Регіну вразила, але не зовсім.

"Якщо зайти в Instagram, то там вона співає оди російським містам, які відвідала під час знімань. Ось як "закрутила і закохала її Тюмень". Не закрутила, і не вразила, і не закохала, схоже, Регіну її рідна країна. Взагалі доля рідної країни їй пофіг. Вперто мовчить про злочини РФ проти України. При тому що батьки ведучої продовжують жити в Одесі, і знають все достеменно про обстріли. Порушити мовчання Регіну не підштовхнуло ні вбивство її колишнього хлопця в окупованій Бучі, ні інші злочини геноциду Росії проти України. Ба більше, Регіна заявляла про те, що Росія і Україна, на її думку, повинні "помиритися", – зазначила Соколова.

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, нещодавно Регіна Тодоренко заявила, що планує приїхати до рідної Одеси. Однак, навряд їй це вдасться. Зазначимо, що через мавчазну підтримку російського вторгнення РНБО у жовтні минулого року запровадила санкції проти співачки-зрадниці.

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