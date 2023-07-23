Зрадниця Регіна Тодоренко зганьбилася цинічним вчинком у день ракетного удару по рідній Одесі

Зірка-зрадниця Регіна Тодоренко приголомшила своєю реакцією на ракетний обстріл її рідного міста Одеси.

У ніч проти 23 липня російська армія завдала масованого ракетного удару по Одесі, внаслідок чого було зруйновано історичний центр міста і поранено мирних мешканців.

Однак, схоже, що Тодоренко вирішила ігнорувати криваві злочини РФ. У той час, як в її рідному місті розбирають завали зруйнованих будівель, утікачка хизується розкішним відпочинком у Туреччині.

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

На своїй сторінці в Instagram Тодоренко поділилася відео, на якому показала, як розважається зі своїми синами та чоловіком-росіянином у Туреччині. У підписі до відео ексведуча "Орла та решки" розповіла, як чудово почувається у "райському готелі" з приватним пляжем і особистим багі.

Після такої публікації Мережа вибухнула критикою в бік зрадниці. Українці висловили своє обурення цинічною поведінкою Тодоренко у день трагедії: "Хвора на голову", "Яка вона в біса одеситка? С*ка", "Вона така одеситка, як я королева Іспанії, "Вона нуль для Одеси", "Продажна коза".

Зрадниця Регіна Тодоренко цинічно відреагувала на обстріл рідної Одеси

Пригадали Регіні й те, що зовсім нещодавно вона мріяла повернутися до Одеси, де її ніхто давно не чекає. Поки російська армія бомбить українські міста, Тодоренко продовжує заробляти криваві рублі у Москві та розважатися з артистами-путіністами.

Вже півтора року співачка продовжує мовчати про повномасштабне російське вторгнення та приховує їхні злочини. Після приходу окупантів на українські землі Тодоренко лише цитувала наратив пропагандистів про "братські народи, які мають помиритися". Тепер же утікачка робить вигляд, що нічого не відбувається та сплачувати податки у РФ, які йдуть на обстріли її батьківщини.

Регіна Тодоренко з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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