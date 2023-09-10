Зрадниця Регіна Тодоренко зганьбилася вихваляннями Росії в новому шоу пропагандистів

Телеведуча-зрадниця Регіна Тодоренко не лише продовжує цинічно мовчати про війну в рідній Україні, а ще й вихваляє країну-агресорку.

Утікачка разом з російським співаком Тімуром Родрігезом стала ведучою нового шоу на пропагандистському телеканалі. Відтепер Регіна заробляє криваві рублі на тому, що оспівує "красу" Росії у тревел-шоу "Руссо-Экспрессо". До речі, формат свого шоу пропагандисти вкрали в української програми "Орел та Решка", ведучої якої тривалий час була Тодоренко.

"Ми з Тімуром об'їздили усю країну в пошуках найнеймовірніших людей та пам'яток", - написала в своєму Instagram зрадниця.

Регіна Тодоренко

На заставці російського проєкту Тодоренко перетворилася на справжню "патріотку" РФ - на фото вона щасливо позує у червоній шапці-ушанці та тримає чемодан з назвами міст РФ. А у самій програмі запроданка вихваляє те, як гарно в Росії та запрошує усіх приїхати на екскурсію по "прекрасній країні".

У Мережі поведінка скандальної ведучої викликала неабияке обурення. Українці "закидали" мовчунку гнівними коментарями про її цинічність та зраду.

Ганьба! Гроші не пахнуть?

Продажна тв*рюка!

Поки росіяни бомблять рідну Одесу, ти кажеш, як добре в РФ...

Як живеться на криваві рублі?

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни Тодоренко обрала сторону окупантів. Артистка залишилася жити в РФ разом зі своїм чоловіком-росіянином та двома синами. До того ж, вона продовжує брати участь у різних телешоу та розважати росіян. Про війну Тодоренко мовчить - лише на початку вторгнення запроданка написала цинічний пост про "дружу народів".

Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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