Співачка-зрадниця та Z-патріотка Таїсія Повалій отримала російське громадянство.

Про це горе-артистка розповіла на сторінці в Instagram. Вона розмістила фотографію, де зображена на виборчій дільниці у Москві. При цьому вона позує на тлі банера з написом “Вибори президента Росії 15-17 березня”, а в руках прихильниця Путіна тримає російський паспорт і усміхається.

Таким чином зрадниця повідомила, що тепер вона є громадянкою Росії, а також розповіла, що вперше проголосувала на виборах:

“Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни Росії. Мене переповнює неймовірна гордість через те, що я є частиною великого народу”, - сказала путіністка.

Таїсія Повалій отримала російський паспорт / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

До речі, попри те, що вона отримала російське громадянство, Повалій досі вважає себе українкою. Нещодавно в інтерв’ю одному з РосЗМП зрадниця заявила, що вона “радянсько-російська українка”, після чого отримала купу епітетів від українців, як вона по-справжньому могла б себе назвати.

Нагадаємо, поки одна тішиться, друга сподівається. Ще одна горе-співачка Ані Лорак, яка продалася за криваві російські рублі, планує стати росіянкою. Російські ЗМП пишуть, що зрадниця вже подала всі необхідні документи на отримання російського громадянства.

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