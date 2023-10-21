Співачка-зрадниця Таїсія Повалій пожалілася росіянам, що стала жертвою невдалої косметичної процедури, яка назавжди змінила її зовнішність.

Те, що путіністка є частою клієнткою пластичних хірургів, ані для кого не таємниця – варто на неї просто подивитися. Втім, тепер горе-артистка розповіла, як їй одного разу не пощастило з уколом краси.

Таїсія Повалій з сином

Як пише низка РосЗМП, Повалій однією з перших наважилася ввести собі в обличчя біополімерний гель. Після чого у неї з'явилася асиметрія – одна щока стала більша за іншу:

"Я однією з перших постраждала. Мені ввели біополімерний гель. Тоді ще не було сучасних засобів, наприклад, гіалуронової кислоти. Але з'явився цей гель. І ми всі дружними рядами пішли його колоти. А він не розсмоктується. Але тоді ми про це не знали", - побідкалася Повалій.

Вона зазначила, що асиметрія на обличчі з'явилася через те, що лікар ввів різну дозу препарату. Зрадниця зізналася, що вона не зможе виправити цю помилку працівника медицини навіть хірургічним шляхом:

"Він у мене з часом зрісся з м'язами. Прибрати його тепер неможливо. Отак і живу. Це все видно: ліва щока у мене більша за праву. Я вже пристрастилася і вирівнюю цю ваду за допомогою гриму. Доводиться трохи довше робити макіяж", - розповіла артистка.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

Анонсувала зрадниця й між іншим свій сольний концерт у Росії, який планує відіграти на честь свого 60-річного ювілею. Також путіністка додала, що раніше творчі ювілеї їй заважало відсвяткувати "то одне, то інше":

"Я святкувала на сцені лише сорок років. Після цього якось не вийшло: то одне, то друге, то третє… Я вирішила, що 60 років святкуватиму великим концертом. Сподіваюсь все вийде", - сказала зрадниця.

Нагадаємо, що після повномасштабного російського вторгнення Таїсія Повалій залишилася жити і працювати в РФ. Ба більше, артистка виявилася путіністкою і прихильницею "руського міра". Вона дозволяє собі на концертах у Росії співати українські пісні, при цьому зізнається країні-терористці у любові. А місяць тому Повалій їздила до окупованого Луганська, де співала для російських військових і вихваляла Росію.

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