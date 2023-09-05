Зрадниця Таїсія Повалій приїхала до окупованого Луганська розважати окупантів та вихваляти Росію

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій активно підтримує війну в Україні та загарбницьку політику Росії.

Якщо ж раніше скандальна виконавиця роз'їжджала з пропагандистськими концертами містами РФ, то нині ж вона приїхала на окуповану російськими військовими територію України, а саме до Луганська. Зрадниця прибула туди неспроста, а розважати та вихваляти окупантів та їхній злочини.

Зрадниця Таїсія Повалій у Луганську / Фото: скриншот з відео

Зокрема, в окупованому Луганську скандальна Повалій виступила на концерті з нагоди відкриття меморіального комплексу, де, зокрема, вшановують учасників війни в Україні, які вторглися на територію суверенної країни та щодня вбивають невинних людей.

Зрадниця Таїсія Повалій у Луганську / Фото: скриншот з відео

На концерті зрадниця Повалій виступала й для російських окупантів, які у військовій формі сиділи в залі. Компанію на сцені скандальній співачки склали путіністи Олександр Михайлов, Лариса Доліна, Сергій Шакуров та інші.

Виступаючи на пропагандистських концертах, Повалій виправдовує злочини окупантів, підтримує вторгнення Росії до України та окупацію українських територій.

Нагадаємо, нещодавно Таїсія Повалій відзначилася заявами про любов до Росії, а також видала порцію маячні про Україну.

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