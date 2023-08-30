Зрадниця Таїсія Повалій видала порцію маячні про Україну та зганьбилася заявами про любов до Росії

Співачка-зрадниця Таїсія Повалій, яка активно підтримує загарбницьку політику путіна, оббрехала Україну та заспівала про любов до країни-агресокри росії.

Днями в рф відбулися пропагандистські концерти, де вихваляли окупантів та війну. Зокрема, зрадниця Повалій виступила одразу у двох містах – Уфі та Кемерово. Що цинічно, назви концертів мали пропагандистські наративи. Зокрема, в Уфі – "Время героев", тим самим прославляючи злочини російських військових, а от в Кемерово взагалі "ПесниZаРодину", де одразу ж впадає в око терористичний символ Z, який окупанти малювали на техніці, коли розпочали повномасштабне вторгнення до України.

Тим часом зрадниця Таїсія Повалій не цурається підігравати російській пропаганді, робити цинічні заяви про Україну та зізнаватися у любові до росії.

Зрадниця Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

Так, в Кемерово скандальна виконавиця поспівала на тлі терористичного символу Z. Довкола зрадниці на сцені бігали танцівниці в кокошниках.

А от в Уфі виконавиця почала прославляти росію та зізнаватися в любові країні-агресорці, яка щодня обстрілює українські землі та вбиває невинних людей.

"Хочеться сьогодні сказати слова подяки улюбленій країні, великій країні. росія, я люблю тебе. Люблю вас, мої дорогі", - цинічно звернулася до росіян співачка-зрадниця.

Ба більше, після концертів скандальна Повалій залюбки давала інтерв'ю російським пропагандистам, де оббріхувала та поливала брудом Україну. Вона заявила, що "українці духовно не виховані", саме через це, на думку зрадниці, сталася Революція гідності.

Зрадниця Таїсія Повалій / Фото: скриншот з відео

"У наш час обов'язково потрібні пісні патріотичні. Час такий, розумієте. Чим більше на нас хочуть посягнути, тим ми маємо бути згуртованішими, бути патріотично налаштовані, повинні бачити, бути разом. Я думаю саме такі пісні вирощують ту молодь, яку не можна буде потім ось так ось підкупити. Коли був переворот в Україні, я жила там. Я знаю на своєму досвіді, як це складно і як людям не вистачало духовного виховання, щоб усі переживали за сім'ї, щоб усі думали про своє майбутнє. Тому патріотична пісня виховує духовність. І я впевнена, що майбутнє у росії велике. І наша молодь – вона могутня, вона мудра", - видала маячню Повалій.

Нагадаємо, Таїсія Повалій вже давно показала свою позицію щодо вторгнення росії до України. Скандальна співачка до повномасштабної війни жила та працювала в рф. Коли країна-агресорка розпочала вторгнення, думка Повалій не змінилася. Вона залишилася в росії, підтримала війну та активно підігрує пропаганді. За свою позицію співачка-зрадниця у жовтні 2022 року потрапила під санкції від РНБО.

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